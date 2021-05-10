全球市况趨波動 投資取向轉穩健

七成穩定回報 配三成高成長潛力

臻卓去年曾參與投資SPAC公司Orisun，其後Orisun 成功與內地共享辦公室營運商優客工場合併。其後再無以發起人角色參與SPAC。周芊汝指出，集團今年起轉為注重風險管理，如美元貶值、通脹風險等，所以提高對底層資產的信用要求。

她表示，集團現時加重部署房地產及實業的不動產抵押貸款證券（ABS）投資，可穩定獲取約10厘回報；此外則是投資具有潛力的上市前融資（Pre-IPO），且專門選擇短期內可退出的投資。她亦坦言，優質上市前項目數量十分有限，選擇上並不容易。

憂資金「散水」 籲留心下行風險

周芊汝表示，去年起私募市場估值誇張，進入公開市場後資產價格又再度飈升，背後風險不容小覷。她指出，集團對後市看法並不太「牛」，去年投資策略雖然偏向進取，但今年起已減持部分長倉，並增持了固定資產。她直言，科技股如特斯拉（Tesla）等估值太過誇張，而市場資金也未知何時「散水」，因此要留心下行風險。

[專訪]