港SPAC遇阻 臻卓周芊汝：須釐清監管標準 美國已陷供過於求 難尋優質收購目標

明報記者 馬迪帆

港交所（0388）早前宣布正研究SPAC框架，周芊汝表示，SPAC有潛力解決現時新股市場的「痛點」，亦期待此制度可為中小企上市帶來新出路。她解釋，從發行人角度，SPAC上市成本較低；從投資人角度，劃一每股10美元定價則令投資分析更簡單。

港資金機會成本較高 機構參與成疑

不過，她同時亦直言，SPAC機制落地，先決條件是操作和準則清晰透明，若香港開拓市場，所有審批和合併的指標要清楚明確，才能發揮SPAC的優勢。此外，香港資金機會成本比美國高，SPAC須「坐兩年」帶來的機會成本、在港私募基金是否願意參與，均成問題。周芊汝又強調，若本港有計劃引入SPAC，那麼監管機構對待SPAC和「殼」公司的標準需要清晰釐定，不宜一邊鼓勵SPAC，另一邊打壓殼公司。

臻卓近年參與投資不少SPAC，但今年已基本上不再參與發起工作。周芊汝表示，隨着去年熱炒，SPAC進入大眾視野，甚至由以往必屬星級私募團隊，變成很多不同界別人士都能成為發起人。她強調，SPAC實際上存在不少缺陷，例如很難找到「超級優質」公司，因為這類公司傾向傳統方式上市，即使偶爾出現東南亞召車巨頭Grab般的資產，進行合併時也往往已是天價，上市後已無憧憬。發起人在尋求併購時，已將項目價值最大化，因此一般而言，SPAC合併後大多短期內升幅有限。

SPAC合併後短期內升幅大多有限

周芊汝又解釋，並非所有目標公司都願意選擇SPAC合併，例如歐洲企業較保守，部分內地企業老闆則重視循正規渠道上市敲鑼的「儀式感」，不傾向借殼，尤其現時美國SPAC法律風險也正在提升，因此現在已非在美國發起SPAC的好時機。她總結指，「做一個可以持續增長的SPAC從來都不易」。她笑指，現時自身客戶對「造殼」已沒有興趣，臻卓平均年回報標準為15%，亦毋須靠SPAC達到回報（見另文）。

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