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經濟
2021年5月9日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
晉環次輪開售180伙 再即日沽清 THE HENLEY呎價破6萬 創東九紀錄
千望首輪沽26伙 佔可售六成
就業遜預期 納指反彈美息回落
商品大牛市 3個月期銅升破1萬美元
官媒批抽成高 滴滴指僅極端個案
騰訊旗下Supercell再賠日企逾7億
全球晶片荒 波及家電貨運零售業 高盛指169行業受影響 打擊微軟蘋果銷售
疫前蜂擁投資5G技術 大減低端晶片生產
3D打印義肢 傷殘毛孩行動更自如
國產「小白鞋」旗艦店登陸旺角
五一消費熱 內需復蘇假像
五一消費熱 內需復蘇假像
【明報專訊】「五一」小長假內地消費出現爆發式增長，多項數據刷新疫情爆發以來紀錄。然而，小微企業和中低收入階層的境况尚未完全改善，消費要恢復疫情前水平仍需時間。
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晉環次輪開售180伙 再即日沽清 THE HENLEY呎價破6萬 創東九紀錄
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