疫前蜂擁投資5G技術 大減低端晶片生產

每5G機8枚晶片 為4G機4倍

目前低端的晶片最為短缺，這部分緣於多家半導體大廠之前減少了低端晶片的產能，轉而生產5G通訊及伺服器等所需的高端晶片，以擴大利潤。但隨着疫情爆發，廣泛應用於汽車、揚聲器和家電等產品的低端晶片（包括運行一系列功能的主力晶片微控制器，以及調節設備電流的基礎型電源管理晶片）需求大增，令晶片供不應求。

晶片業界指出，所有電子設備上都有微控制器，因此需求極大。即使是先進的電子產品，也需要一些基本的晶片配合運作。愈是複雜的設備，所採用的晶片愈多。研究機構Omdia指出，一部5G智能手機可能配備多達8個電源管理晶片，而一部4G手機只有2至3個此類晶片。

車商發揮「創意」 減省部分功能

晶片製造商恩智浦（NXP）指出，汽車業界轉向電動車的趨勢比預期快，也增加了對汽車晶片的需求。恩智浦計劃在2021年上半年出貨的汽車晶片，比2019年上半年增長至少20％。

晶片業界若要建立新的產能，往往需時數年。將現有的生產線，從生產一種類型的晶片，切換到生產另一類型的晶片並不容易，因為不同類型的晶片需要不同的生產設備。部分主要的半導體生產商正試圖透過改變生產流程、向競爭對手開放閒置產能，以及調換生產線等措施來提高晶產量，惟成效有限，仍不足應付市場需求。汽車業界面對晶片不足，最初的反應只是將工廠停產。如今晶片缺貨問題已延續5個月，汽車業界開始發揮「創意」，以維持部分生產。例如日產（Nissan）部分新車將不再配備導航系統。佳士拿（Chrysler）旗下的RAM 1500客貨車，不再提供標配的智能後視鏡。雷諾（Renault）的Arkana運動型多用途車（SUV）為節省晶片，軚盤後方不再配備大尺吋的數碼顯示屏。

標緻（Peugeot）的308掀背車（Hatchback）將重新使用老式的模擬車速錶，放棄需使用稀缺晶片的數碼儀器。通用汽車（GM）部分雪佛蘭Silverado客貨車，也少了一個省油裝置。各大車廠都將一些供應量少的零部件，分配給利潤較高、銷量較好的車型。

拜登撥500億美元 提高本土產量

晶片短缺可能會拖慢部分使用晶片的行業在疫情後的復蘇進度。美國總統拜登上月與汽車和科技企業高層會面時，呼籲兩黨合作推動美國的半導體產業。拜登計劃撥款500億美元用於提高美國的半導體產量，但預計這些支出難以產生很大影響。根據行業組織半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）的數據，美國要實現晶片自給自足，需在10年內投入超過1.4萬億美元的資金及政府獎勵。

[企業地球村]