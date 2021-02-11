全球晶片荒 波及家電貨運零售業 高盛指169行業受影響 打擊微軟蘋果銷售

資料來源：華爾街日報、彭博社

高盛估計，美國有169個行業受晶片短缺的直接影響，包括造船、釀酒和紡織業。一些與晶片沒有直接關連的行業也受到衝擊。貨運服務商Kansas City Southern表示，半導體短缺，使墨西哥一些汽車製造商停產。汽車和汽車配件的運輸需求枯竭，導致第一季的貨運量按年下降18%。大型零售商Costco表示，電視、電腦和其他連網的家用電子產品，在採購方面遇到障礙。

大型超市Costco採購遇阻

晶片短缺，導致其價格上漲。與此同時，多種原料也因為環球經濟復蘇加快、需求加劇而面臨通脹壓力。根據研究機構IHS Markit的數據，衡量電子產品公司投入成本的指數，在3月飈升至20多年以來的最高水平。

即使是建立了強大供應鏈的科技巨企，也無可避免受到零件供應緊絀的影響。微軟稱，晶片短缺衝擊了包括遊戲機XBox等硬件的銷售。蘋果公司也警告，供應短缺問題正影響iPad和Mac電腦銷售，預計在截至6月底的第三財季，相關問題將導致收入減少30億至40億美元。

當前的消費電子產品需求旺盛，晶片供應商的生產速度雖然加快，但未能趕上需求。根據市場研究機構國際數據公司（IDC）的數據，半導體產業的規模達4420億美元，超越愛爾蘭的GDP，且高於沃爾瑪（WalMart）的市值。根據半導體行業研究機構IC Insights的數據，今年的晶片總出貨量預計將增長13%，達到破紀錄的1.13萬億片，遠超去年的3%增幅。

目前車廠以至各行各業也在恐慌性搶購晶片，採購量大幅增加。商界預期，晶片供應緊張的局面可能持續至今年底。

晶片生產商稱，供應最緊張的晶片類型，是電子產品和電器所採用的低端晶片。由於疫情期間「宅經濟」起飛，這些電子產品需求急升。不過即使是較高端的晶片，近期也愈來愈短缺。

惠而浦「睇餸食飯」 有什麼生產什麼

惠而浦（Whirlpool）表示，由於晶片供應緊張，導致頻頻切換生產線的產品，根據手上有什麼零部件而生產什麼產品。惠而浦行政總裁Marc Bitzer稱，晶片和其他原材料短缺，導致通脹壓力迅速上升，因此要把不同市場的產品售價提高5%至12%。

LG電子表示，旗下各款家用電器，合共要用上千種不同類型的晶片，由於預計晶片短缺將持續至今年底，現正評估生產計劃。

總部位於美國三藩市的性玩具公司Crave，正重新設計一半的產品，以應對晶片短缺，並按計劃將產品升級。該公司行政總裁Michael Topolovac稱，Crave每件產品需用上包括晶片在內30多個零部件。由於晶片的訂貨到交貨時間延長，Crave去年底已開始囤積晶片。Topolovac稱，正準備至少1年所需的晶片庫存，不過最好還是儲備超過兩年所需。

交貨延期 製造商無法如期完工

韓國資料庫伺服器製造商DS&G稱，訂購晶片的交貨期，由以往的10周左右增至今年的22周。該公司預計，最早可能由5月起無法完成客戶訂單。

為重型設備製造商提供遠程信息處理解決方案的LHP Telematics，也無法完成客戶的採購訂單，原因是代工商難以獲得足夠的晶片生產設備。LHP Telematics稱，目前的利潤受到擠壓，經營前景取決於晶片短缺是否惡化。

[企業地球村]