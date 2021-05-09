騰訊旗下Supercell再賠日企逾7億

被指侵犯GREE專利

根據彭博報道指，雙方是次的訴訟，與「免費增值Freemium」遊戲的功能有關。有關功能的名稱，既含「免費」（Free）和「增值」（Premium）兩個詞的組合，可讓遊戲免費下載，後續通過用戶升級或在遊戲購買虛擬物品來賺錢。聚逸正是這個功能的開拓者之一。

Supercell在今次官司敗訴之前，因為被聚逸指控，在《部落衝突》、《部落衝突：皇室戰爭》及《荒野亂鬥》3款遊戲，侵犯了該公司於智能手機上控制和展示已下載遊戲的方式、遊戲付費控制和用戶轉移物品等，甚至增強玩家手遊的視覺特效等專利，在去年9月被美國法院的陪審團指其有意侵權，最終判罰款850萬美元。

此外，騰訊有份投資的保險和健康服務科技平台水滴公司在剛過去的周五於美國紐約證券交易所上市，該股最終收報9.7美元，較招股價12美元，跌19.17%，市值為38.23億美元。水滴公司通過水滴保和水滴籌業務，向用戶提供高效的醫療資金解決方案。同時其亦通過水滴好藥付、水滴健康業務，提供問診、用藥等健康服務。