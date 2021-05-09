官媒批抽成高 滴滴指僅極端個案

於微博披露司機分成逾74%

滴滴更提供數據顯示，在其平台有出現抽成高的情况，抽成30%或以上的訂單佔比為2.7%，而整體網約車利潤率約3.1%。

新華社較早前發文指，有網約車平台有時抽成超過20%甚至50%，形成「平台霸權」，網約車司機被「困在系統裏」，乘客也只能以更高的價格換取服務，並謂管理部門應該有所作為。同時，內地媒體更指，使用iPhone手機的用戶預測價格較安卓（Android）手機用戶多次出現更貴的情况。有網約車司機一天收入才有約300元人民幣，扣除100元人民幣平台費等費用，所賺不多。

滴滴則在微博發文回應，感謝公眾的監督和批評，並公布一系列數據，指滴滴網約車司機收入，佔乘客應付總額的79.1%，當中司機分成及補貼各佔比74.4%及4.7%（見圖）。餘下10.9%為乘客補貼優惠，6.9%為企業經營成本、納稅和支付手續費等，3.1%才為網約車業務凈利潤。該公司更指，抽成高於30%的訂單佔總訂單比重2.7%，雖然佔比較低，但指對司機構成困擾，讓大家有印象以為滴滴抽成逾三成。他們正了解出現極端訂單的原因，避免出現極端的情况。