商品大牛市 3個月期銅升破1萬美元

鋅價3年首升穿3000美元

因應經濟復蘇、供應不足等因素，市場繼續看好銅價走勢，市場大型商品交易商托克預期，未來10年銅價可望升至每噸1.5萬美元。另外，美國上周五公布的就業數據差過預期，道明證券分析師Ryan McKay指，若通脹導致貨幣政策改變將打擊銅價走勢，但就業數字顯示，經濟並沒有過熱。

Cathie Wood唱反調：

企業囤貨 明年商品大調整

不過ARK投資創辦人Cathie Wood認為大宗商品過去6至9個月急升是因為企業擔心原材料供應短缺，因此囤積存貨，預料至明年原材料會有明顯的積累，導致大宗商品價格出現嚴重修正。

除基本金屬以外，其他商品皆上升，芝商所7月大豆期貨合約升1.31%，收報每蒲式耳15.89美元，接近2012年以來最高，玉米和小麥亦分別升1.69%及升1.33%。此外，金價報每盎司1831美元，上升0.88%，創今年2月以來新高。

上周五美股資源股價格向好，全球最大銅生產商Freeport-McMoRan（FCX）上升4.52%，美鋁（AA）升3.28%。農業設備生產商約翰迪爾（John Deere）（DE）創新高，上升1.11%。