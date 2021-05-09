就業遜預期 納指反彈美息回落

摩根：加息或遲過預期

美國財長耶倫維持今年恢復充分就業的預期，不過就業報告顯出復蘇的道路將會很漫長。摩根大通資產管理公司全球市場策略師Mike Bell指，就業復蘇或較預期慢，若增長維持緩慢步伐，聯儲局加息時間可能遲過市場預期。

上周五就業數據公布後，美國10年期債息一度跌0.09厘至1.48厘，收市回升至1.57厘。即使耶倫在上周三曾表示聯儲局需要加息，或聯儲局在周四警告股市上升構成金融風險，10年債息周中仍自1.62厘跌至1.58厘水平。

高盛首席利率策略師Praveen Korapaty表示，市場對美國3年和5年的通賬預期，可能高估了0.2至0.3個百分點，認為目前是良性通脹。雖然衡量短期通脹的2年期盈虧平衡通脹率，上周三升至接近13年高位的2.9厘，交易員對未來10年通脹的預測低於該水平，顯示市場預期通脹壓力消退。

加息壓力消減，高估值科技股強勁反彈。有「科技股女股神」之稱的Cathie Wood，旗下ARK創新ETF（ARKK）升1.27%，結束8天連跌，全周仍跌9.15%。今年ARKK大幅跑輸大市，Cathie Wood周五接受訪問時卻認為，近期下跌為投資增長股創造機會，綜觀未來5年角度，除了股價外，其他條件都沒有改變。近期基金把泊在大型科技股的資金轉投早期創新公司，她將今年基金增長預期升至25%至30%，較2月時預期的15%為高。

港股夜期ADR隨美股揚

道指和標指上周五再創新高，道指上升0.66%，報34,777點，標指上升0.74%，報4232點。總結全周，道指上升2.7%，為3月以來的最佳單周表現，標指上升1.2%。恒指夜期跟隨美股上升，收報28644點，上升0.45%，高水33點。ADR港股比例指數上升0.34%，報28,708點。