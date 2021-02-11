晉環次輪開售180伙 再即日沽清 THE HENLEY呎價破6萬 創東九紀錄

明報記者 甘潔瑩

晉環昨日次輪銷售共188伙，其中180伙以價單形式發售，另8伙昨起招標，並於明日（10日）截標。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，次輪銷售分為兩組，A組大手客先揀樓，該時段售出116伙，其中3房率先沽清，餘下單位在B組時段沽清。項目最快今日推出全新價單，據悉將推出全新戶型。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行一組港島客，斥資近2億元購入晉環7伙3房單位。

中原：港島客2億掃7伙

至於THE HENLEY I，價單發售共收到3063票（中介人佔36票），超額認購逾14.6倍。發展商昨日推出12伙招標，包括頂層連天台特色戶及低座連花園單位，並售出3伙。恒地物業代理營業（一）部總經理林達民表示，THE HENLEY I的2座40樓A室，實用面積1350方呎，3房連雙套房及工作間，附設635方呎平台及1176方呎天台，成交價8354.88萬元，實呎高見61,888元。據悉成交呎價創啟德新高。

翻查資料，東九龍呎價新高原由嘉華（0173）發展的嘉匯在2018年10月創下，項目8座37、38樓B室複式戶（連592方呎平台），實用2065方呎，成交價逾1.094億元、實呎5.3萬元，而是次THE HENLEY I連天台戶，呎價較舊紀錄高8888元或17%。

THE HENLEY I昨售出其餘兩伙為2座26樓A室及2座28樓A室，實用面積同為889方呎，屬3房連套房及工作間，成交價分別為2788.2萬及3035.52萬元，實呎分別31,363及34,145元。

名鑄最後一伙呎價7.07萬沽

此外，尚有多個新盤亦錄得成交，其中新世界旗下尖沙嘴名鑄，昨以招標形式沽出最後一伙，位於60樓B室，實用面積2969方呎，屬4房連3套房，以2.1億元成交，實呎高見70,731元，創項目新高紀錄。