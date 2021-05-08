譚雅士大宅公寓月租7.38萬起

3至4房實用1358呎起 共28伙

上述Jessville項目位處薄扶林半山，包括兩座住宅：一座為落成於1931年、擁90年歷史的譚雅士大宅Jessville Manor，以及毗鄰的全新公寓Jessville Tower，後者提供28伙，月租7.38萬元起，租金已包差餉、管理費及一個車位租金。

大宅內改建4伙特色戶稍後推

項目座落薄扶林半山，各單位均可瀏覽南區沙灣、鋼綫灣海景，並配有雙層隔熱玻璃連外置百葉窗，以遮擋直射陽光；另公寓會所提供健身室，並新建3層停車場。至於旁邊的Jessville Manor，是一座擁90年歷史的府第；內裏改建為4個特色戶，實用2248至2961方呎，稍後推出。

翻查資料，譚雅士大宅由前首席大法官楊鐵樑的岳父譚雅士持有，譚雅士1976年去世後，改由妻子與兒子譚正共同持有，90年代改由公司「Samsbury Investments Limited」持有，該公司董事包括譚正；大宅建築具意大利文藝復興時代色彩，並揉合裝飾派藝術特色，在香港相當少見，屬三級歷史建築。