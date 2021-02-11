ST. GEORGE'S連沽兩伙吸金逾1.8億

信置集團聯席董事田兆源指，除ST. GEORGE'S MANSIONS外，同系旺角ONE SOHO、觀塘凱滙，本月亦已合共售約148伙。THE HENLEY I方面，恒基物業營業（一）部總經理林達民指，項目過去8日累收2755票，以明天發價單開售196伙計，超額13倍（另12伙今天起招標），項目今天中午12時截止認購。

HENLEY I今截止認購

至於其他新盤成交，英皇（0163）西半山半山捌號，售出實用面積310方呎、屬1房間隔28樓C室，成交價1050萬元、實呎33,872元，成交價屬項目次高，僅次於25樓B室成交價1094萬元；項目去年中開售至今累沽約55伙。恒地同系大角嘴利奧坊‧曦岸、西營盤藝里坊‧2號、鄰近港鐵佐敦站的本木等，昨合共售約6伙。

綜合市場資訊，本月首周整體新盤成交錄約640宗，等同4月全月錄約810宗近八成。雖然新盤市況暢旺，但仍有個別買家撻訂離場；新地（0016）沙田九肚雲端新錄一宗撻大訂，為Premier 11號屋，原於2018年11月以逾1.24億元售出，買家簽署正式買賣合約後撻大訂，料遭沒收10%訂金涉逾1241萬元。