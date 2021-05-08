富強苑3房1100萬沽 全港居屋王

換樓客5400萬購恆柏園複式

私樓方面，有換樓客斥逾半億入市西半山恆柏園複式戶。美聯營業董事楊宜貞指，恆柏園B座極高層複式戶，實用2258方呎4房間隔，獲同區換樓客斥5400萬元承接（連車位），實呎23,915元；原業主2018年2月以4980萬元購入單位，3年額印期屆滿沽貨，帳面賺420萬元或逾8%。

元朗首周錄逾半百宗成交

隨着二手盤源持續減少，二手交投有回落跡象，其中元朗本月首周暫錄約52宗二手成交，較上月同期減少約26%。中原副區域營業經理王勤學指，元朗指標屋苑YOHO Town暫錄4宗成交，上月同期則錄約6宗成交，屋苑第3座中層D室，實用516方呎3房戶，零議價以818萬元沽出、實呎15,853元；原業主2016年底以450萬元買入，帳面賺368萬元或82%。

CCL三大整體指數連升3周

另中原城市領先指數CCL，三大整體指數齊升3周，當中CCL最新報183.25點，創85周、即2019年9月後的約20個月新高，按周升0.05%，距歷史高位相差3.79%。至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報185.89點，創86周新高，按周升0.23%，距歷史高位相差3.02%；另CCL(中小型單位)報183.51點，同創86周新高，按周升0.17%，距歷史高位相差3.52%。上述有關數字主要反映上月復活節長假後第2周市况。