視為中環地王前哨戰 開價有參考作用

中環地下月截標 最高估值662億

估值曾撲千億元的中環海濱商業地王，將於下月18日截標，政府招標時指，為讓入標財團有足夠時間研究和設計，招標期長達半年。因新冠疫情重創本港經濟，地皮的估值由去年初公布推出時，至招標展開已「縮水」，最新估值約323億至662.15億元，預計每方呎商業樓面地價2萬至4.1萬元。

資料顯示，中環地皮面積約51.6萬方呎，最高可建商業樓面約161.5萬方呎，中標者須興建約23萬方呎設施，重置政府停車場等設施。地皮以「雙信封制」標售，即地價、項目設計評分各佔一半。值得留意的是，上述地王審批時間同樣較長，據賣地章程顯示，當局最遲於2021年11月12日公布招標結果，與截標時間相差5個月，相較一般地皮的評審時間明顯更長。

高鐵站上蓋422億成交紀錄待打破

目前全港最貴重官地，為新地（0016）在2019年11月以422.32億元投得的西九龍高鐵站上蓋商業項目，折合每方呎樓面地價13,345元，預計上述中環商業地王有機會打破紀錄。