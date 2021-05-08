銅鑼灣百億商業地爭霸戰 領展入標 火併區內大地主希慎華懋 信置組重量級財團參戰

明報記者 甘潔瑩

領展是近年官地投標稀客，對上一次競投官地，已要追溯至2015年，與南豐集團合組財團奪得觀塘海濱道地皮，並以58.6億元、每方呎樓面地價6630元中標，一度成為最貴的全港商業地。領展行政總裁王國龍表示，這次投標反映集團對香港的長遠承諾，及對前景充滿信心，是次獨資入標，同時亦尋求合營伙伴，對合營發展模式持開放態度。

長實新地會德豐獨資競投

伙拍希慎合組財團入標的華懋，集團行政總裁蔡宏興指出，希慎在銅鑼灣區商業及零售物業發展經驗豐富，很高興與希慎合作競投。他強調，集團對香港前景充滿信心，預料辦公室需求在經濟復蘇下將回升，香港作為國際金融及貿易中心，對寫字樓的需求殷切，會繼續物色合適的優質商業及住宅項目發展。

不可拆售 須建行人橋連接利園6期

資料顯示，加路連山道商業地涉約15.9萬方呎，最高可建107.6萬方呎樓面。據賣地章程顯示，除地皮日後落成的項目不可拆售外，中標者須在地皮內興建3所政府物業，包括地區康健中心、長者日間護理中心及幼兒中心，共涉樓面約2.08萬方呎，並計入可建樓面面積內，而買方負責興建提供一個125個車位的公眾停車場則可獲豁免，另商店相關的樓面面積不得多於10.76萬方呎（見表）。

測量師：條款增成本 有流標風險

綜合業界預期，地皮估值約113億至172億元，預計每方呎樓面地價約1.05萬至1.6萬元。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析指，賣地章程亦顯示，中標財團須為古樹進行保育工作，變相增加發展成本，同時亦要興建一條私人業主主導的行人天橋，連接希慎旗下利園6期，相信希慎以外財團在出價上或較審慎，此將增加地皮流標風險。

此外，美聯測量師行董事林子彬表示，地皮規模及投資額相對較大，獲收6份標書已算不俗。他續指，受環球經濟波動及本港經濟前景未明影響，料發展商出價傾向審慎，預計政府或會於底價上「隨行就市」，因應市况調整地皮價錢。