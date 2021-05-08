高盛內部備忘顯示 已交易比特幣衍生品

現金結算 不參與實貨交易

高盛交易的衍生品，包括比特幣期貨及無本金交割遠期（nondeliverable forwards），都是押注比特幣價格的方式。這些合約以現金結算，而高盛不會參與比特幣實貨交易。高盛之前曾表示，將尋求通過「選擇性地加入」加密貨幣交易機構來增加產品範圍。高盛還表示，本周推出了一個新的軟件平台，為客戶提供最新的加密貨幣價格和資訊。

馬斯克籲謹慎投資加密幣

將於周末參與NBC綜藝節目《 Saturday Night Live》（SNL）的特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克，昨在Twitter發帖警告：「加密貨幣很有前景，但請謹慎投資！」該帖文附上美國娛樂網站TMZ的短片顯示，有粉絲提問他對狗狗幣的看法，他回答道，加密貨幣很可能成為未來的世界貨幣，問題是哪一隻跑出，有可能是多隻。他提到狗狗幣最初是一場玩笑，卻變成真貨幣（real currency）。他呼籲投資者不要將畢生積蓄押注加密貨幣，指這並不明智。

馬斯克上月底曾發推文，宣傳他作為「狗狗幣教父」將參與SNL節目。外界關注他會否在節目宣傳狗狗幣。隨着SNL接近播出，狗狗幣價格向上，今年以來升值130倍。

（綜合報道）

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