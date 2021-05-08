Play Store跟隨蘋果 要求App披露私隱度

擴用戶知情權 明年次季實施

Google的私隱標籤將要求軟件開發商披露大量信息，包括軟件有沒有給用戶的數據加密、是否有遵守Google的家庭政策、用戶是否有權選擇分享信息、軟件是否收集了個人信息（例如所在位置、通訊錄信息及電郵地址）、有沒有從手機搜集信息、當用戶卸載軟件是否有權要求刪除數據等。像iOS平台一樣，Google的私隱新規將適用於自家軟件及第三方軟件。所有的私穩及安全信息狀况，將由軟件開發商自行匯報。Google將引入一項政策，要求開發商準確匯報信息。若開發商違反此政策，Google將要求開發商進行修正，而開發商可能面臨法律後果。

彭博社曾指出，本身主要依賴廣告收入的Google，在私隱政策方面採取較為溫和的方式，在試圖限制軟件的數據搜集活動之餘，研究如何較蘋果的方案寬鬆一點。蘋果在最新的iOS 14.5作業系統引入私隱新規，要求軟件開發商在徵求用戶同意後才可收集數據，並披露收集了哪些數據。由於多數用戶都不會同意被收集數據，增加了廣告商投放定向廣告的難度。

（綜合報道）

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