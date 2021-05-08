非農新職遠遜預期 美股反做好 失業率意外回升 憧憬維持超寬鬆政策

最新數據顯示，美國上月約有270萬人失業一年或以上，在920萬失業人口中，約佔29％。但投資者憧憬聯儲局要繼續維持超級寬鬆政策，並押注企業招聘放緩僅屬短暫，美股三大指數早段向上，道指及標普500指數創新高，納指升超過1%。

美國10年期國債孳息率一度跌穿1.5厘，美匯指數低見90.338，為2月底以來低位。現貨金升逾1%，高見每盎司1843美元，為2月中以來高位。

10年債息跌穿1.5厘 美匯低見90.338

德美利證券（TD Ameritrade）首席市場策略師JJ Kinahan稱，非農數據無疑減輕聯儲局收緊貨幣政策壓力，排除短期內加息選項，由於招聘人數不及想像多，「放水」將持續。哈佛大學經濟學家兼前奧巴馬政府顧問弗曼（Jason Furman）認為，勞動力供應短缺與勞動力需求短缺的情况同時存在，參照4月的數據，每個職位空缺可配對約1.1名失業工人。

最受疫情打擊的休閒及酒店業，在上月僱用的人數最多，增加了33.1萬名工人。不過這行業的職位仍比疫情爆發前少了近290萬個。休旅行業人士指出，招聘人數比預期少，是因為招工困難，即使提高了薪酬，也乏人應聘。「其他服務」行業，上月僱用了4.4萬名員工，這主要歸功於維修保養、洗衣服務的職位增加。隨着學童復課，教育職位上月增加了3.1萬個，社會援助服務的職位增加2.3萬個。不過專業和商業服務的臨時職位急劇下降11.1萬個，而支援服務也失去1.5萬個職位。快遞員職位減少了7.7萬個，而製造業也流失1.8萬個職位，後者與供應鏈問題有關，令車廠等開工不足。

時薪按年增0.3% 反映勞動力市場收緊

上月臨時裁員或離職的人數增加，扭轉之前穩步下降趨勢。這可能反映製造業轉弱，又或工人轉工信心增強。上月失業率輕微上調至6.1%。不過把失業人口加上就業不足的工人及放棄尋找工作人士而計算出來的廣義失業率，降至10.4％，較3月下降0.3個百分點，為去年3月以來最低。上月勞動參與率上升0.2個百分點，升至61.7％，是去年8月以來最高。

4月的美國工人時薪按年增0.3%，較分析師預期高，反映勞動力市場正在收緊，企業要上調薪酬招聘。美國上周的首次申領失業救濟人數已降至50萬以下，是去年3月美國疫情惡化以來首次。迹象顯示，招聘在今夏仍將保持較快速度。疫苗接種計劃持續推展，防疫措施放寬，將推動企業加快招聘。

早前公布的美國首季GDP按季折合成年率增長6.4％，預期次季增長可在10％或以上。不過若企業無法招聘到足夠的工人，將限制美國經濟的增長步伐。多個因素可能令工人對重投職場保持觀望，例如擔心上班後受到感染，又或家長找不到兒童託管服務，部分人亦可能因為救濟金比薪水高而不急於就業。

（綜合報道）

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