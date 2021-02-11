彭博：澳博尋求銀行190億再融資

根據澳博的2020年度財務報告，該集團在2020年底止剩餘銀行貸款為187.87億元，100%將於未來兩年內到期。此外，中華（澳門）金融資產交易股份公司（MOX）亦正式將澳博發澳門元債券的結果上載，並待發行上市公告。澳博昨日股價收報9.13元，跌0.76%。

整體債務料延至2026年起到期

至於其他賭股方面，以兩年內有借貸到期作計算，僅次於澳博的為永利澳門（1128），涉款總值達到129.89億元。銀河娛樂（0027）亦有92.51億元貸款於1年內到期，並且坐擁158.4億元現金，即毋須發債下，也足夠償還貸款。

雲頂落實26億債修訂及延長

此外，雲頂香港（0678）昨日宣布，落實整體資金重整的主要條款協議，及將26億美元重大財務債項修訂及延長，預期在達成所規定的若干商業及法律先決條件後，在實際可行情況下數個月內盡快實施。