陳茂波料跨境理財通快推出

里昂料最受惠 招行昨升3%

里昂發表報告預料，擁有跨境業務和高淨值客戶較多的招行（3968）最受惠於跨境理財通。報告指業務試點總額度1500億元（人民幣，下同）僅約佔廣東省存款總額1.6%或港澳存款總額約2%，預計南北試點或各有15萬投資者參與，佔大灣區總體人口0.2%、港澳地區人口1.9%，因此現時規模較小，不會對三地金融機構帶來即時明顯具體影響，但長遠將有利港銀和內銀。招行昨升2.95%，收報66.3港元。中金則預測最有望率先參與跨境理財通會是工行（1398）、農行（1288）、中行（3988）、建行（0939）、招行和平安銀行。而港銀方面，中銀香港（2388）已積極參與跨境金融服務。上述7間銀行會顯著受益此機遇。渣打銀行大灣區行政總裁林遠棟認為，內地投資者跨境投資會更偏向於有固定收益產品，也更能接受在海外上市的中概股、中資企業美元債作為投資項目；對於港澳投資者，內地資產吸引力應該是中國經濟高速增長帶來的投資紅利，例如新消費、新基建、新製造和新科技，以及人民幣資產等。