內地4月出口增22% 遠勝預期

貿易順差擴至429億美元

數據顯示，4月份對東盟、歐盟和美國等主要貿易伙伴的出口均有顯著增長。其中出口至東盟按年增27.5%；出口至歐盟按年增17.9%；出口至美國按年增21%。而累計首4個月，以人民幣計的出口增長33.8%，進口增長22.7%。貿易順差1579億美元，按年增1.7倍。

分析：東南亞疫情惡化 訂單轉中國

對於4月出口勝預期，分析普遍認為與疫情緩和有關。中原銀行首席經濟學家王軍指出，由於美國疫情得到控制，全球疫苗接種加快，中國主要貿易伙伴經濟復蘇明顯促使外需增加。

與此同時，印度和東南亞等國疫情加重，由於這些國家原本是中國出口商的替代者和競爭者，所以這些國家的疫情惡化，令部份訂單轉移到內地，無形中為中國出口商提供更多的機會。

至於進口的大幅增長，王軍認為仍然是受國際大宗商品價格上升所帶動，同時內地疫情得到控制，加上五一假期前商家備貨，使內需回溫，均支撐進口大幅增長。

至於後續趨勢，光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，海外需求持續復蘇，年內有望繼續支持外貿表現。

不過，未來會影響外貿表現的不確定因素，主要仍是全球疫情會否再度反覆，以及變種病毒的情况，此外，商品價格持續走高的話，亦可能會逐步抑制需求。