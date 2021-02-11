Viu當紅 電盈派息「審慎樂觀」 李澤楷：股價等同電視OTT業務贈送

明報記者 蔡穎霖

香港電訊疫下現金流不跌反升

ViuTV向來專攻年輕人市場，李澤楷表示，未來將會跟系內其他媒體如Now TV及Viu OTT等有更大協同效應，亦會視乎成本而製作更多節目予不同年齡層的觀眾。綜觀整個集團，李澤楷稱旗下最大資產為香港電訊（6823）的股份，認為其業績表現平穩，疫情下現金流不跌反升。雖然ViuTV、Viu OTT等業務比較進取，但於股票價值上等同贈送，形容未來派息前景審慎樂觀。

續爭英超轉播 但「唔寫包單」

在收費電視業務方面，旗下Now TV擁有英超賽事至2022年中的香港獨家播放權。被問及會否為削減成本而放棄重投，李澤楷表示明白英超在港深受歡迎，惟也要顧及財政狀態，稱「會好進取（投取轉播權），但唔可以寫包單」，避免出現投標價太高導致虧損等情况。李澤楷續指，集團除英超轉播權外，亦有「2020歐國盃」的所有賽事料於今年6月播放。翻查年報，電盈近年於購買電視內容播放權的開支逐步下降，由2018年的33.47億元，跌至2020年的16.76億元，足足「縮水」近五成。

另李澤楷於香港電訊的股東會上，表示5G業務推出已一年，截至今年4月底的客戶量達42萬，佔旗下所有移動通訊客戶13%。李澤楷相信，旗下5G業務在發展中期將錄得盈利，另指現時每月每戶平均收入（ARPU）高於對手約70元。

5G發展中期料有盈利 ARPU佔優

此外，公司亦正開拓企業和公營機構的5G應用，以及繼續加強室內外網絡覆蓋。李澤楷又指出，雖然新冠疫情影響公司漫遊業務收入，但家居寬頻收入已完全彌補；同時手機銷售亦受到影響，但因比例較少影響不算大，強調公司現金流未有受到影響。如疫情持續受控，會對公司今年業績持審慎樂觀態度。