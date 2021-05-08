中證監否認擬收緊海外上市監管

報道於昨日下午2時刊登，港交所（0388）昨日早段升1%，午後最多倒跌3%；收市報454.4元，跌2.7%。

報道又指出，若收緊海外IPO監管，將打擊字節跳動、滴滴出行等大型科技公司。現時多數內地公司採取於開曼、英屬處女島註冊的方法，避免受中國監管，報道指當局亦擬釐清此類情况，規範公司匯報。

雪盈證券母企擬赴美上市

科企赴美上市未有歇止。外電報道，內地投資社交媒體、券商雪盈證券母企雪球擬在美上市，最快本月申請，最多集資3億美元（約為23.4億港元）。雪盈證券提供A股、港股及美股交易服務，於新西蘭註冊，未有在本港及內地申請牌照。該行亦提供基金、私募認購服務等。

另一方面，騰訊（0700）及美團（3690）有份投資的保險科技公司水滴昨晚在紐交所掛牌。公司最終每股ADR定價12美元，本次上市共集資4.14億美元（約為32.3億港元）。