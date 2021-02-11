3中資電訊商覆核失敗 ADR須退市

聯通：只佔流通股份0.2%

此外，紐交所將通過新聞稿及官方網站通知，公告撤銷ADR上市的最終決定。至截稿前，紐交所未有作出正式公布。

退市覆核最終未能逆轉形勢，但三大電訊商現時均以港交所為主要交易地，波及股份有限。其中，中移動ADR流通量最高，根據中證監早前透露，約佔流通股份約2.2%。而中聯通及中電信昨日則分別公布，除牌前ADR僅佔流通股份0.2%及0.14%。根據公告，持有人可將ADR交還代理機構紐約梅隆銀行，提取普通股。兌換比例每家公司有所不同，中電信每份ADR可換取100股H股，中移動為每份5股普通股，中聯通為每份10股普通股。

彭博：拜登或保留投資禁令

美國前總統特朗普於去年11月頒下投資禁令，禁止美國投資與中國軍事有關聯的企業，觸發紐交所要求三大中資電訊商退市。當時名單共涉及31家中國公司，還包括華為、海康威視等。但執行過程一波三折，紐交所一度撤回決定，隨後於前財長梅努欽壓力下，該所又決定執行退市。彭博昨日引述消息報道，白宮現正就此投資禁令討論，決定是否保留。報道指出，拜登有可能會保留禁令，但現時未有最終決定。