大行唱淡盈利 信義光能福萊特一周挫逾兩成

大和的報告指出，光伏玻璃自今年3月份劈價21%之後，在大量供應充斥市場下，料會再跌價12%至15%，甚至估計每年國慶前的9月底消費高峰期一過，又繼續跌價。

大和料光伏玻璃再跌價12%至15%

大和認為，相比之下，福萊特生產力增長比同業為快，有望降低單位成本，而信義光能的生產力增長放慢。兩者的市場份額差距將由原先15個百分點，縮窄至只有5個百分點。大和將福萊特及信義光能的2021至2022年度盈利預測，相應調低13%至14%及7%至10%。

花旗：行業難減產 降盈利預測

花旗的報告更預期，內地太陽能光伏玻璃供應在今明兩年分別大增71.4%及31.7%，達751.8億噸，但各業界仍有利可圖，現階段難言減產。該行將信義光能及福萊特在2021至2023年盈利預測，分別降低18%至51%及10%至56%。