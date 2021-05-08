大行唱淡盈利 信義光能福萊特一周挫逾兩成

【明報專訊】信義光能（0968）及福萊特玻璃（6865）遭多家大行連環唱淡，指光伏玻璃不停降價將影響盈利預測。兩者本周皆重挫，全周分別跌20.77%及27%，昨單日跌7%及9%，信義光能收報10.3元，福萊特收報17.52元。連帶有生產光伏玻璃或新能源玻璃的洛陽玻璃（1108）亦昨日單日跌4.89%。
大和的報告指出，光伏玻璃自今年3月份劈價21%之後，在大量供應充斥市場下，料會再跌價12%至15%，甚至估計每年國慶前的9月底消費高峰期一過，又繼續跌價。
大和料光伏玻璃再跌價12%至15%
大和認為，相比之下，福萊特生產力增長比同業為快，有望降低單位成本，而信義光能的生產力增長放慢。兩者的市場份額差距將由原先15個百分點，縮窄至只有5個百分點。大和將福萊特及信義光能的2021至2022年度盈利預測，相應調低13%至14%及7%至10%。
花旗：行業難減產 降盈利預測
花旗的報告更預期，內地太陽能光伏玻璃供應在今明兩年分別大增71.4%及31.7%，達751.8億噸，但各業界仍有利可圖，現階段難言減產。該行將信義光能及福萊特在2021至2023年盈利預測，分別降低18%至51%及10%至56%。