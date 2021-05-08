科指全周累跌逾4% 失守8000點

昨晚美國就業數據差，市場對加息憂慮減低，美股回升，至晚上約12時，恒指夜期報28,688點，高水77點。

美股回升 恒指夜期高水

總結全周，科指只有兩隻成分股累計錄升幅，有五隻成分股跌逾一成，新東方在綫（1797）累跌15.93%，去年大熱的SaaS股同為重災區，萬國數據（9698）跌15.9%，明源雲（0909）跌13.71%。

大型科網股亦表現不濟，百度（9888）累跌9.86%，美團（3690）跌5.1％。騰訊（0700）昨日股價跌1.72%，臨近收市有逾4000個買盤，合共230萬股守在600元（圖），最終成功護盤，收市險守600元。

港股通復市連續兩日淨沽出

汽車及藥股等高估值股票上周亦下挫，比亞迪（1211）全周跌9.54%，吉利汽車（0175）累跌4.62%。康希諾生物（6185）累跌22.01%，藥明生物（2269）累跌7.03%。海底撈（6862）全周跌14.3%，為表現最差藍籌。

恒指得金融股支持，昨僅跌0.09%或26點，收報28,610點，國指跌0.53%，收報10,699點，主板成交1534億元。友邦保險（1299）升2.27%，為拉升恒指最多股份，九倉置業（1997）升2.9%，為表現最佳藍籌。

港股通在復市後連續兩日淨流出，昨日被淨沽3.4億元，其中小米（1810）有淨買入7億元，美團和騰訊分別淨沽4.05億元和3400萬元。

分析：A股連跌 港股失支持

道指近期破頂，納指明顯跑輸。耀才證券研究部總監植耀輝表示，資金繼續從高估值股份流向資源、金融等當炒行業，部分科技股如快手（1024）的估值即使下跌後仍然過高，盈利基礎不穩、受政策因素影響較大的股份會繼續偏弱。另外，內地A股在勞動節長假期復市後連跌兩日，港股失去北水回歸支持的憧憬。

他又指出，下周內地將公布有多個經濟數據，留意能否提振A股，連帶利好港股。