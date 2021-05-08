特步：新疆棉事件加快「國潮」 影響長遠結構

年輕人國家民族性更強

他解釋，以往內地消費者傾向穿國際品牌，不過現時90後、00後更追求個性，國家民族性更強，加上中國品牌的鞋款會更合中國人腳型，相信未來可繼續增長，例如特步因應新疆棉事件生產4000件「我愛新疆棉」T恤後即時沽清，反映消費者的國家民族意識強勁。

楊鷺彬續稱，今年首季因基數低，特步零售銷售大升55%，不過，新疆棉事件發生至今一個多月，增長勢頭依然強勁，未有因相隔一個月而減慢。對比2019年，4月及「五一黃金周」銷售亦大幅上升。經歷黃金周後，零售存貨周轉已回到疫情前水平。

不考慮競投Reebok

至於adidas正放售旗下品牌Reebok，楊鷺彬指不考慮競投，因特步2019年已收購Palladium、K-Swiss等品牌，現時整改當中，料部分品牌未來2至3年可為集團帶來貢獻，而K-Swiss料5至10年後表現更可勝特步。

昨日全線體育用品股回軟，特步收市報7.33元，跌2%；不過以一周計，特步及李寧（2331）仍累升8%，安踏（2020）累升3.4%。