adidas︰中國區銷售正回復正常 首季大中華收入增1.56倍 調高全年銷售預測

明報記者 蕭嘉聰

抵制事件並非沒影響，據彭博引述內地電商平台天貓的銷售數據顯示，4月份adidas的銷售按年大跌78%，Nike亦重挫59%，同時中國品牌安踏（2020）及李寧（2331）則有高雙位數的增長（見圖）。

CEO：抵制對次季收入影響言之尚早

Kasper Rorsted昨日在電話會議中承認，自3月下旬，adidas在中國線上銷售及門店銷售均明顯下跌，不過最近幾周需求開始「緩慢而穩定地」回升。他又稱，雖然現時談及抵制對第二季收入有多大影響仍言之尚早，但預計中國將是「非常強勁的一年」。他表示，adidas會盡可能以尊重的方式與中國消費者對話，亦會尊重他們的傳統及文化。雖然最初在某程度上受到限制，但現時銷售已更加正常。

稱上調銷售預測已考慮政治因素

至於adidas新聞稿則未有提及新疆棉事件，但指出調高全年銷售預測，已經考慮到地緣政治局勢，以及歐洲長時間封城、行業供應鏈挑戰等負面影響。集團相信增長主要由新產品帶動，包括可回收再造的Ultraboost跑鞋，以及大型體育賽事。集團預計，撇除匯率影響，今年第二季銷售額可增長50%，全年銷售增長預測由10%至20%中段，調高至高段。

adidas今年首季銷售額按年升20%至52.7億歐元，超過市場預期，持續經營業務純利為5.02億歐元，按年大升18.3倍。以地區計，受惠於成功的農曆新年活動，大中華區表現已超越疫情前水平，首季銷售按年升1.56倍至14.02億歐元，為各地區中最為強勁的，營業利潤率按年亦升16.3個百分點至32.3%。其他地區銷售升幅約4%至18%不等。

擬今底前完成出售Reebok

近日有傳安踏（2020）及李寧（2331）等有意競投adidas旗下品牌Reebok，現時品牌售價為10億歐元。Kasper Rorsted昨日稱，計劃在今底前完成出售該品牌。

新疆棉事件於3月24日開始發酵，事緣部分網民發現時裝品牌H&M去年9月的一份聲明中抵制新疆棉，再擴大至部分國際品牌，包括adidas、Nike及PUMA等。adidas股價於3月底曾急插至261.7歐元，不過首季業績勝市場預期，昨日升8.54%，至昨晚約12時仍升7.84%至280.95歐元，較3月底已回升6.6%。Nike股價昨晚亦升4%。