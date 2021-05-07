新移民英國 租樓先要「查家宅」

如果想租屋，最大的開支當然是租金，在與業主簽訂租約時，首先要繳付相當於最多5個星期租金的按金，如果退租時單位沒有破損，這筆按金可以退回。另外，業主或會提出以季度或半年形式交租，這可能加重首筆住屋預算。以曼徹斯特為例，當地1房戶的月租約7000至8000港元，兩房約9000至15,000港元，租客只需預留約數萬港元即可應付首筆住屋開支。

業主難終止租約 「起底」防租霸

在英國租樓其實過程遠比想像中複雜，部分英國業主偏向租給本地人，即使對方租得起，也不一定願意把單位租給非英國人。另外，因英國法例訂明業主不能隨意終止租約，即使遇上「租霸」也不容易收回單位，因此當地業主為保障自己，都會極詳細地了解租客背景，除了要求他們提供過去5年工作經驗及薪金證明，以及買樓或租樓紀錄等文件，亦要租客提供信譽評估（Credit Report），以證明過去沒有欠債、破產之類的紀錄，以判斷租客是否可信，或是否有能力持續交租，仔細程度如同「查家宅」一樣。初到埗英國的人不容易提供上述證明，因此業主有可能要求租客一次過繳付一年的租金，甚至拒絕出租。

每月百鎊房屋稅 可轉嫁租客

另外要留意的是，市政府會向業主徵收房屋稅（Council Tax），但這個稅項多由租客支付，每月大概100英鎊。在家電家俬方面，英國業主會以「furnished」、「semi-furnished」與「unfurnished」區分單位是否備有家庭電器與基本設備，但即使單位標明有「基本」家電，也有可能需要自行添置洗衣機、電視等。

很多到英國置業買樓的香港人，都會將這些程序全盤委託給代理處理，以節省時間。不過，移民英國的買家，大部分未必預算支付這些額外費用。然而，移民買樓始終是人生大事，有必要全盤了解每個程序，仔細規劃，便不致誤墮陷阱而蒙受損失。

簡單而言，港人海外置業通常透過樓盤的展銷會選購，也是作為購入英國一手樓的主要途徑。要注意的是，展銷會上展出的多為預售樓花，即未必能在完成買賣手續後立即入住，而英國與香港不同，樓花並不設有「關鍵日期」（即預計落成日期），只有以季度做標準的預期落成日期；當然英國新盤亦有現樓選擇，保證買入後便可入住，但現樓通常非常搶手，價錢亦會較高。

現樓搶手價錢較高

選好樓盤之後，就可以預約業主或代理睇樓。如果是一手樓花，可以到樓盤的展銷會參觀示範單位或設計模型。不過，在目前疫情之下，親赴當地參觀現樓或二手樓就不容易，只好靠當地代理提供樓盤照片作參考。

慶幸的是，現時一些英國樓盤網站及應用程式，除了相片外，亦會視乎盤源及業主，提供影片甚至虛擬實境（VR）技術，讓準買家視察樓盤，如果有誠意的話，亦可嘗試要求代理以遙距視像方式，實時「現場」睇樓。此外，準買家宜多參考不同的網站，比較樓盤的相關資訊。

龍彩霞

[龍彩霞 海外置業錦囊]