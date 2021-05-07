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2021年5月7日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
屯門最大型項目起動 新地兆康申預售 240萬呎住宅多達4600伙 1A期824伙先上馬
HENLEY I再加推 均呎較首批高8%
利‧晴灣23首日收230票 超額3.6倍
廣源邨「納米樓」實呎1.25萬破頂
大班旺角舖4700萬蝕讓施永青
太古廣場生意止跌 首季零售額升三成 九置吳天海：零售市道回穩 仍缺遊客消費
佐丹奴盈喜 上半年料虧轉盈
跨境理財通試點總額度1500億人幣
食肆總收益跌幅首季收窄至8.8％
北水回歸淨沽出3.8億元 恒指升219點
平安好醫生上周70億元股份轉倉
Adidas放售Reebok 安踏李寧傳競購
百威亞太首季轉賺18億 勝預期 透露不少地區已加價 股價漲半成
母公司換舵手 策略轉內部增長
證監點名稻草熊股權高度集中
國泰擬25年來首發美元債
創興急漲三成後停牌
宏利首季核心盈利按年增67%
螞蟻「相互寶」傳納政府監管 研轉保險計劃受規管 冀避過封殺
長和電訊業務首季收益毛利跌
騰訊傳洽美外資委 冀保兩遊戲商持股
眾安虛擬銀行保險合作 推千萬元人壽保險
美就業數據勝預期 道指早段新高 首申失業救濟回至50萬 14月最低
英倫銀行維持利率不變
IBM發布全球首2納米晶片製程
張兆聰：物管股強勢 中海物業候低買
葉創成：天工國際 回升至配股價企穩才買入
技術取勝：國藥控股需守穩24元
盧駿匡：恒指短線仍有下行空間 破4月橫行區機會大
螞蟻虛銀拍住阿里 存款息優惠搶客
劉思明：消費股買盤積極 青啤飲得杯落
周顯：你是什麼卡士？
譚新強：加密貨幣對實體世界的挑戰
湯文亮：美商會高價再入市 商廈復蘇可期
新移民英國 租樓先要「查家宅」
隔山買樓兩大陷阱
布里斯托又宜居又快樂
盧楚仁：耶倫言論 暗示鮑威爾可早唞
周顯：你是什麼卡士？
【明報專訊】作為有錢人，講的是卡士，看看你講些什麼話，見些什麼人，做些什麼事，就知你是什麼卡士。
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