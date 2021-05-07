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葉創成：天工國際 回升至配股價企穩才買入

【明報專訊】本周三港股開市不久，在內地航空航天、電力設備、汽車等高端製造領域產銷高端鋼材（模具鋼、高速鋼、切削工具及鈦合金）的天工國際（0826）罕有打入成交榜十大，筆者隨即查閱港交所披露易，原來它在開市前宣布以每股4.22元配售2億股，集資總額及淨額分別約8.44億元及8.34億元。

天工國際之所以吸引筆者注目，原因是該股在2007年7月上市前來港路演，筆者曾專訪集團主席朱小坤；事隔10多年，雖然已不記得當年他介紹業務情况，但印象最深刻的是，當被問到人生有何引以為傲時，他自豪地說，母親卧病在牀多年，即使工作多忙，每天早晚也會抽空親身照顧母親。古諺有云「久病牀前無孝子」，曾有親身經歷者便知朱小坤此舉殊不容易，認定此人可以相信。

去年盈利增36% 巿佔率升帶動銷量

由於筆者認定朱小坤是好人，當年全家總動員認購天工國際，結果與家父均抽到一手，並且持有至今；該股在2011年「一拆四」，1000股變成4000股，筆者的每股成本價亦由當年招股價6.36元下調至1.59元，相對昨日收市價4.14元，至今上升約1.6倍。

說回天工國際是次淨集資8.34億元，約7%及43%擬分別用於擴充本泰國工業園及開發新精密工具產品，餘款撥作營運資金。根據去年年報，集團在泰國設立的首個海外高自動化切削工具工廠已建成，預計該廠將能滿足北美、東南亞市場對精密工具的需求。另外，粉末冶金生產的模具鋼及高速鋼具有更高強度和韌性，可用壽命更長，亦因為其能夠直接加工的特性，能節約鋼材和工時，此領域過去被國際企業壟斷，集團去年攻克技術難題，成為中國唯一掌握工模具鋼粉末冶金規模化生產技術的企業，屬未來增長重要動力。

天工國際去年盈利按年增加35.9%至5.37億元人民幣，主要由於：（1）年內進口模具鋼的國內需求被本地產品所替代，集團作為國內最大模具鋼生產商之一，受惠於有關替代情况及國內銷量大幅增長；及（2）2019年秋季以來成功接收切削工具分部其中一名主要競爭對手的部分OEM訂單，市佔率上升帶動年內銷量顯著增長；朱小坤今年3月接受新華網訪問時表示，公司首季不論產能、銷售及稅收等增幅可望逾50%，對今年經營發展充滿信心。

筆者視天工國際為長線投資，支持它本周配股集資拓展業務，擬繼續持有；但要提醒的是，該股股價昨日收報4.14元，已跌穿配股價4.22元，股價短期難免比較波動，建議未持貨者等它重上及企穩配股價後始買入。

上月推介微創升一成半

最後，想一提的是，筆者上月9日在本欄推介的微創醫療（0853），至今股價上升15.64%，若讀者有參考並買入微創，建議可在本周日母親節與家人歡聚消費，支持本港經濟，俄羅斯作家高爾基（Maxim Gorky）說過：「世界上的一切光榮和驕傲，都來自母親。」

[葉創成 創富倉]

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