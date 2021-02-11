IBM發布全球首2納米晶片製程

速度提升45％ 耗能降低75％

2納米製程的晶片，比目前市場上最先進的5納米製程晶片體積更小、速度更快。根據IBM的說法，2納米製程能在指甲大小的晶片上，安裝500億個晶體管（transistors），5納米製程只能在同等面積晶片上安裝300億個晶體管。5納米製程晶片目前應用於iPhone 12系列等高端智能手機。

IBM曾是主要的晶片製造商，現將高端晶片生產外判給三星電子，但IBM在紐約州奧爾巴尼（Albany）仍設有晶片研究中心，為晶片運作做測試。IBM亦與三星和英特爾（Intel）簽訂晶片技術聯合開發協議，允許它們採用IBM的晶片製造技術。

此外，新浪科技報道，知情人士稱，內地召車平台滴滴出行正制訂計劃，準備在IPO的一至兩年後，剝離新創建的食品雜貨配送服務「橙心優選」，將其獨立上市。滴滴出行預計今夏赴美上市。消息稱，滴滴出行已選定高盛和摩根士丹利作為赴美IPO的承銷商。

滴滴出行上市後或分拆橙心優選

知情人士稱，滴滴出行高層已告知「橙心優選」的投資者，計劃在2022至2023年將該業務上市，具體時間待定。

（綜合報道）

[國際金融]