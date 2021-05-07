英倫銀行維持利率不變

買債速度將減慢

減慢買債速度，反映英倫銀行對經濟前景樂觀。該央行最新預計，英國今年GDP增長將達7.25%，較2月的預估上調2.25個百分點。英國去年GDP萎縮9.8%，是七國集團（G7）中表現最差。英倫銀行又預計，英國今年通脹率平均達2.5%，超出2%的目標，但預期3年內可回落至2%以內。曾警告通脹可能加劇的英倫銀行首席經濟學家霍爾丹（Andy Haldane），是昨天唯一反對維持買債規模的貨幣政策委員會成員。他主張縮減買債規模，但他將在6月離開英倫銀行。

英倫銀行長貝利（Andrew Bailey）昨表示，經濟復蘇有望比原先預期強勁，而且失業人數減少。他表示，英國經濟今年底可恢復至2019年底疫情爆發前的水平，不過這也意味着英國經濟失去了兩年的增長。

巴西上調基準利率至3.5厘

當歐美央行強調不急於縮減經濟刺激措施，部分發展中國家正上調利率遏抑通脹。巴西央行宣布，將基準利率由2.75厘上調至3.5厘。這次加息為意料中事，巴西央行3月已將基準利率由2厘上調至2.75厘，並多次釋出繼續加息的信號。分析師預計，巴西央行未來數月仍會繼續加息，基準利率在今年底和明年底將分別達到5.5厘和6.25厘。

（綜合報道）

[國際金融]