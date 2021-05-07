美就業數據勝預期 道指早段新高 首申失業救濟回至50萬 14月最低

評級機構標準普爾的美國首席經濟學家博維諾（Beth Ann Bovino）稱，美國整體就業市場正在復蘇，與一年前相比，情况好了很多，但首次申領失業救濟人數仍比疫情爆發前高出1倍。目前全美有五分之二以上的成年人完成疫苗接種，預料經濟復蘇步伐將加快。

由於新冠疫苗的推出，美國生化藥廠莫德納（Moderna）首次錄得季度盈利。

華府擬放棄專利權 疫苗股下滑

莫德納表示，新冠疫苗首季在美國及海外市場賣出1.02億劑，為其帶來17.3億美元收入。全季莫德納總收入增至19.4億美元，較去年同期的800萬美元增長超過240倍。莫德納上季每股盈利2.84美元，高於分析師預期，去年同期每股虧損35美仙。該公司預計，在次季將交付2億至2.5億劑疫苗。

截至3月底，莫德納員工由1年前約830人增至約1500人。由於疫苗開發及員工增加，上季其研發開支由1年前的1.15億美元，增長逾兩倍至4.01億美元。到目前為止，美國約接種了2.5億劑新冠疫苗，當中逾1.08億劑來自莫德納。受美國政府打算放棄新冠疫苗專利權的消息影響，疫苗股下滑。莫德納早段跌4%，輝瑞跌2%。

美股首季經歷散戶的瘋狂交易後，近期散戶在美股交易的熱情似乎退卻，相反加密貨幣交易激增。根據The Block Crypto整理的CryptoCompare數據，4月主要加密貨幣交易所的成交額，由3月的1.2萬億美元飈升至1.7萬億美元。相比之下，去年同期的加密貨幣交易所交易額不到1000億美元。連本來是一場玩笑的狗狗幣（Dogecoin），今年迄今也升逾130倍，市值達800億美元，市值直逼通用汽車（GM）。

散戶有股市轉加密貨幣迹象

一些加密貨幣衍生品的交易也有增加。CME的以太幣期貨交易量，周二飈升至破紀錄的接近6500張合約，相比之下4月1日只有不足1000張。投行Jefferies的數據顯示，與加密貨幣狂熱形成鮮明對比的，是4月美股的交易額按月下降27％，股票期權交易活動下降14％，是10月以來的最低水平。

（綜合報道）

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