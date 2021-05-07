騰訊傳洽美外資委 冀保兩遊戲商持股

路透：擁大量玩家資料 惹國安風險

受消息拖累，騰訊股價昨天低見602.5元，為3月29日見過600.5元後最低；全日收報610.5元，無升跌。騰訊目前持有Epic Games四成股權，而Riot Games於2015年已成為騰訊的全資子公司。當中，Epic Games擁有知名的遊戲引擎「Unreal Engine」及熱門遊戲《要塞英雄》；Riot Games旗下最著名的產品則是線上遊戲《英雄聯盟》。

Riot Games：運作獨立於騰訊

消息人士指出，騰訊不願意就此放棄這兩家公司，故一直跟CFIUS商討降低風險的措施，讓有關投資得以保留，目前尚未清楚相關細節。據指按照過往經驗，當局或會要求任命獨立審計機構，以監督協議的執行情况。

Riot Games發言人未有回應與CFIUS的討論，僅指即使該公司是騰訊的全資子公司，但公司運作獨立於騰訊，同時已經實施「行業領先的做法」以保護玩家數據。