長和電訊業務首季收益毛利跌

資本開支7億歐元倍增

長和昨日收市報64.2元，升0.47%。現時CKHGT主要在歐洲包括英國、意大利等六國，以及在港、澳地區以「3」品牌經營電訊業務，同時亦在歐洲參與鐵塔業務，並正在陸續安排將在當地餘下兩國的鐵塔業務移交買方Cellnex，並且與Cellnex訂立服務協議，繼續使用有關資產營運。

季內CKHGT的資本開支達7億歐元，按年大增1.14倍；債務淨額下跌19%至59億歐元。旗下3英國繼續完成資訊科技轉型及5G網絡推出，資本開支較按年增加55%至1.52億英鎊；3英國的毛利總額達3.59億英鎊，按年增長1%，其活躍客戶總人數減少6%至930.7萬，主要受到流動虛擬網絡營運商之競爭而令非合約客戶流失。

至於意大利的電訊業務Wind Tre，毛利總額按年減少5%至只有7.89億歐元，並且面對來自Iliad及流動虛擬網絡營運商的激烈競爭。活躍客戶總數按年減少6%至只有1935.7萬，但是自Wind Tre於去年推出第二個流動電訊品牌「 Very 」以於預付分部競爭，客戶流失情况相對趨於穩定。資本開支則按年大增2.15倍至4.28億歐元。

年內料完成出售意英鐵塔

在出售歐洲鐵塔業務方面，按時間表，該公司已於今年1月份完成出售瑞典鐵塔業務予Cellnex，收取8億歐元款項。另外，目標會於今年6或7月份完成出售意大利的鐵塔業務，及到今年第四季完成出售英國的鐵塔業務。