經濟

螞蟻「相互寶」傳納政府監管 研轉保險計劃受規管 冀避過封殺

【明報專訊】阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團自去年上市觸礁後，內地部門對其監管消息接踵而來。《華爾街日報》昨引述消息報道，螞蟻集團正跟內地監管部門研究，將旗下互助業務「相互寶」納入銀保監的監管範圍之內。消息表示，集團擬跟保險公司合作，將業務轉化成受監管的保險計劃；惟以目前內地監管逐步收緊方向，業務最終或難逃關閉的下場。

明報記者 蔡穎霖

報道指出，由於內地監管部門擔心「相互寶」業務關閉會導致計劃成員不滿，從而引發社會不安，故認為關閉該業務並非合適做法之一。消息人士透露，螞蟻集團正考慮跟持牌保險公司合作，將「相互寶」轉變成受銀保監監管的商業產品。惟討論仍在進行當中，目前未有任何決定。

外媒：中央憂關閉業務惹社會不安

消息人士認為，一旦「相互寶」獲納入銀保監的監管，業務發展情况將類似另一網絡互助平台水滴公司的「水滴互助」。今年3月，「水滴互助」面臨結業，現有平台的成員將通過保險公司，獲得一年的危疾保險，保費由水滴公司承擔。

或如水滴互助成員轉到危疾保

「相互寶」是一種眾籌醫療保險，若計劃成員患重大疾病，就可以獲得互助金，費用由平台上所有會員攤分。這種互助業務主要採取「一人生病，眾人分攤」的營運模式，由2011年誕生，相關的運作模式和提供的服務如同保險業一樣。

此前，螞蟻集團曾大舉推銷「相互寶」，惟業務至今尚未錄得盈利。按《華爾街日報》資料顯示，「相互寶」的用戶數目於去年第二季至第三季間，一直維持於1.05億水平；11月的用戶量更逼近1.06億。直至螞蟻集團取消滬港兩地上市活動後，平台的用戶數量逐步下跌至今年4月約9090萬（見圖）。

事實上，銀保監早於去年9月已就互助業務發聲，當時打擊非法金融活動局明確將網絡互助平台，定義為非持牌經營的非法商業保險活動，更形容是「無主管、無監管、無標準及無規範」的「四無」狀態。有關當局上月再次斥責，表示網絡互助平台「如果打着互助旗號從事金融業、保險業，就偏離了互助的本質，需要糾正」，強調所有金融活動都必須要「有證駕駛」。

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