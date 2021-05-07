宏利首季核心盈利按年增67%

【明報專訊】宏利金融（0945）公布，按固定匯率基礎計算，首季股東應佔收入淨額錄得7.83億加元（約為50億港元），按年跌約四成。核心盈利錄得16.3億加元（約為104億港元），較去年同期增67%。每股攤薄盈利為0.38加元。派季度股息每股0.28加元。首季股東資金回報率為6.4%，按年跌4個百分點。資金核心回報率有所上升，按年升5.5個百分點至13.7%。開支效益比率為48.5%，集團指目標為比率可長期維持在50%以下。
新業務價值按年增32%
集團首季新做業務價值總額錄得5.99億加元，較去年同期增長32%。其中亞洲新做業務價值按年升34%，加拿大業務按年持平，美國業務按年升兩成。
另外，首季年度化保費等值銷售額錄得17.85億加元，按年增14%。環球財富與資產管理業務淨流入錄得14億加元，總流入錄得397億加元；去年首季則分別為32億加元以及382億加元。
首季市場利好旗下基金表現
宏利表示，首季淨收入下跌主要源於季內北美收益率曲線陡峻，對市場造成直接影響。投資方面，私募投資錄得公允價值收益，但地產投資回報較假設低。
至於核心盈利上升，宏利表示是因為市場利好集團旗下基金，且美國、亞洲企業收益均有所上升。