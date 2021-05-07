證監點名稻草熊股權高度集中

根據查訊結果，稻草熊四名大股東持有公司73.8%股權，另外21名股東持有公司24.41%股權，意味前25名股東合共持有98.2%股份。股份貨源歸邊，便於股價炒上炒落，該股今年1月掛牌，上月盤中創下新高15.3元，較招股價飈1.6倍。證監會提示，投資者買賣時應審慎行事。

小股東僅持1.8%股權

稻草熊昨日跌4%，報13.1元。根據證監會資料，截至今年4月19日，四名最大股東中，內地製片人、公司主席劉小楓持有42.22%股權，愛奇藝持有14.15%股權，內地藝人劉詩詩（本名劉詩施）持有10.7%股權，私募基金雪湖資本持有6.73%股權（見表）。另外21名大量持股的股東未有公開身分。

另據招股書披露，內地著名女藝人趙麗穎持有約0.59%股權。

主席劉小楓持42.22%

稻草熊上市以來股價急上急落，期間內地基金雪湖資本多次入市買賣。雪湖當時以基投身分，認購約4400萬股。根據CCASS資料，馬自銘旗下雪湖資本於公司首掛當日則再斥資8.2億元，以約每股9.27元的平均價，入市購約8850萬股。而當日稻草熊收市較招股價升84%，收報10.8元。

馬自銘於2月中又以每股6.53元均價，大手沽出3000萬股。稻草熊股價隨即插水，於2月底低見6元水平。雪湖最新於3月底申報，持有1.04億股，或15.07%公司股權。