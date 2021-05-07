經濟

母公司換舵手 策略轉內部增長

【明報專訊】百威亞太（1876）的母公司百威英博昨日在發布首季業績的同時，宣布行政總裁Carlos Brito將結束他15年的任期，於今年7月1日離任，其職位屆時將由現任北美業務負責人Michel Doukeris接替。

Carlos Brito主導不少合併交易

百威英博表示，其董事會一致選舉Doukeris為行政總裁，他在品牌、消費者和創新方面的專長非常適合領導公司進入下一階段。

事實上，集團在去年已啟動了人事變動的程序，去年9月已決定尋找人選以接替Brito的位置。Brito在百威任職多達32年，擔任行政總裁一職亦長達15年，但他重視併購增長的方向，或與集團未來的策略有所不同。事實上，去年9月集團的聲明已可堪玩味，當時指「在經歷了多年的行業併購擴張策略之後，集團需要將重點轉向以整合內部資源為主導的內部增長」。

昨日集團亦提到，「下一階段的重點可能是促進500多個品牌的銷售，而不是在已經集中的釀造市場收購。」而百威的業績公告，亦相當重視內生增長，例如收入及純利等項目的變動，只顯示內生增長的幅度。

Brito掌控百威多年，主導了不少合併交易，例如2008年與美國Anheuser-Busch合併，以及2016年對南非SABMiller的千億美元合併，但後者同時令百威負債纍纍，於是有了分拆亞太業務在港上市的交易。

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