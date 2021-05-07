百威亞太首季轉賺18億 勝預期 透露不少地區已加價 股價漲半成

明報記者 陳麗歡

百威亞太昨日開市前公布業績，股價高開6.9％，報26元，午前最高報26.5元，升幅擴大至9.05％，午後升幅收窄，收報25.5元，全日升4.94％，是昨日表現最佳的藍籌股。

首季內地啤酒市場銷量帶動純利急增。百威亞太表示內地春節營銷活動為整季度帶來強勁增長動力，加上去年基數較低，該區銷量按年升84.6％，平均售價亦按年增長4.3%，帶動內地的收入和EBITDA不但按年升92.5％和2.44倍，更高於2019年水平。集團首席執行官楊克在業績會議中稱，旗下產品已於上月在內地加價，有助集團繼續保持高端化帶動和多元的產品組合，預計平均售價未來會強勁增長。楊克又稱，內地有愈來愈多的人進入中產階級，隨着其可支配的收入增加，和對飲酒場合的需求增加，需求強勁。

大摩籲買 指「內地表現突出」

摩根士丹利昨日表示，百威亞太於內地市場表現突出，當中的高端產品和超高端產品組合收入同比，分別達一倍及雙倍數升幅增長。大摩維持百威亞太「買入評級」，目標價31元。

百威亞太於印度的首季銷量及收入均錄得雙位數增長，但管理層表示首季銷售未受到疫情影響，而目前難以判斷當地的未來表現，需視乎疫情發展。韓國市場方面，受封鎖措施限制，首季銷量錄得低個位數跌幅。但集團估計在韓國零售及餐飲渠道擴大市場份額，同時露「凱獅」的銷售勢頭一直增強。高盛則稱百威亞太於韓國的業務受到疫情影響，導致商業的產品組合利率潤下降。高盛又預計，雖然百威亞太能在內地市場的夏季旺季中恢復利潤，但內地的通脹壓力亦會影響整體毛利率。然而高盛仍重申百威亞太「買入評級」，主要因內地業務已重返疫情前水平，給予目標價29元。

交銀國際：印度長遠具高增長潛力

交銀國際則稱，百威亞太於韓國餐廳行內佔有顯著的市場份額，如新啤酒品牌HANMAC，於推出一周內能居首三位。該行亦稱，雖然百威亞太在印度業務受到多項不穩定因素影響，但長遠而言具有高增長潛力。交銀國際同樣給予百威亞太「買入評級」，目標價31元。