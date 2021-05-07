Adidas放售Reebok 安踏李寧傳競購

消息刺激安踏李寧股價急升

安踏股價昨日升近4%，收市報145元，李寧股價一度升穿70元，收市報69.7元，升6.5%。

多家金融機構擬參與競投

報道表示，除來自運動產業的企業外，包括TPG、Sycamore、Cerberus與Apollo等金融機構也可能加入參與競投Reebok，因為他們看中Reebok業績好轉的潛力。Reebok今年料錄得虧損，明年核心獲利料可「輕微增長」。不過，這宗出售案可能因新疆可能存在的強制勞動的政治紛爭而受到影響。

翻查資料，Adidas在2006年以38億美元買下美國運動品牌Reebok，以助其與Nike競爭，但Reebok績效低迷促使投資者頻頻呼籲Adidas出售該品牌，目前預計Reebok售價僅為10億歐元（約94億港元）。

同時中資運動用品企業積極出外收購，除安踏早年已收購Fila中國及新加坡的經營權外，特步在2019年亦斥逾20億元收購運動品牌K-Swiss母企。