平安好醫生上周70億元股份轉倉

【明報專訊】據中央結算系統（CCASS）資料顯示，平安好醫生（1833）上周股份持倉出現異動，一批市值逾70億元股份由原來實物持有，於上周二（27日）轉入母公司平保（2318）旗下平安證券（香港）。有市場人士表示，雖然不排除股份轉倉或涉及公司以「先舊後新」形式配股，或是股東配股套現，但轉倉實際可以涉及更多其他動作，如押股融資等。
市場人士：
不排除準備「先舊後新」配股
根據CCASS資料顯示，平安好醫生於4月27日有8000萬股股份，由原來以實物形式持有轉入CCASS，同日平安證券（香港）申報持倉增加8000萬股，股份數量相當於平安好醫生已發行股本約7.02%股權。根據年報，目前持有平安好醫生逾7%股權的單一股東，只有持股38.43%的平保，以及透過一家公司共同持股11.16%的兩名前高層竇文偉及王文君。
近期有不少上市公司配股集資，或是由股東直接減持套現，當中不少是去年至今年初「當炒」的科技及醫療股，例如騰訊（0700）、美團（3690）及藥明生物（2269）等，涉及集資或套現規模均超過100億元。其中美團在配股集資前，CCASS就曾出現異動。
不過，有市場人士表示，CCASS變動僅可作為參考，因雖然股東或公司配股，一般需要先將股份存倉方便交易，但同類動作亦可能有其他用途，例如股東可能透過轉倉抵押股份予投行進行融資。