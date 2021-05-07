平安好醫生上周70億元股份轉倉

市場人士：

不排除準備「先舊後新」配股

根據CCASS資料顯示，平安好醫生於4月27日有8000萬股股份，由原來以實物形式持有轉入CCASS，同日平安證券（香港）申報持倉增加8000萬股，股份數量相當於平安好醫生已發行股本約7.02%股權。根據年報，目前持有平安好醫生逾7%股權的單一股東，只有持股38.43%的平保，以及透過一家公司共同持股11.16%的兩名前高層竇文偉及王文君。

近期有不少上市公司配股集資，或是由股東直接減持套現，當中不少是去年至今年初「當炒」的科技及醫療股，例如騰訊（0700）、美團（3690）及藥明生物（2269）等，涉及集資或套現規模均超過100億元。其中美團在配股集資前，CCASS就曾出現異動。

不過，有市場人士表示，CCASS變動僅可作為參考，因雖然股東或公司配股，一般需要先將股份存倉方便交易，但同類動作亦可能有其他用途，例如股東可能透過轉倉抵押股份予投行進行融資。