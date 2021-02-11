北水回歸淨沽出3.8億元 恒指升219點

【明報專訊】內地五一假期結束，昨日北水回歸港股，但大市表現反覆，恒指早段高開229點，最高曾升335點，後倒跌最多33點，午後又重拾升勢，但未突破上午高位，全日高低波幅維持370點。最終收市升219點或0.77%，報28,637點，重上100天線（28,608.15點），成交金額1610億元，較前日大增近60%，是4月20日後最多。國指升0.32%，報10,756點。科指收報8136點，升0.36%。
恒指返100天線 友邦貢獻最多
友邦（1299）昨日升2.21%，收報99.25元，是貢獻恒指升幅最多的藍籌股，貢獻61點；海底撈（6862）收報44.45元，跌7.4%，是跌幅最大藍籌股。中生製藥（1177）跌5.83%，收報7.91元，拖低恒指13點。
北水重臨但沽貨居多，昨日港股通合計淨流出3.75億元，中止連續9日流入，其中以科技股淨流出較嚴重，昨日淨流出最多的是美團（3690）及騰訊（0700），分別淨流出7.8億元和2.18億元（見表）；復星醫藥（2196）單日淨流出1.09億元排第三，該股亦受美國拜登政府支持暫時取消新冠疫苗專利影響，昨急跌14%。
沽科技股為主 美團淨流出7.8億
錄最多淨流入的則是小米（1810），淨流入達到11.39億元，該股昨日升3.24%，其次是中海油（0883）及藥明生物（2269），兩股昨日均升逾2%。