北水回歸淨沽出3.8億元 恒指升219點

恒指返100天線 友邦貢獻最多

友邦（1299）昨日升2.21%，收報99.25元，是貢獻恒指升幅最多的藍籌股，貢獻61點；海底撈（6862）收報44.45元，跌7.4%，是跌幅最大藍籌股。中生製藥（1177）跌5.83%，收報7.91元，拖低恒指13點。

北水重臨但沽貨居多，昨日港股通合計淨流出3.75億元，中止連續9日流入，其中以科技股淨流出較嚴重，昨日淨流出最多的是美團（3690）及騰訊（0700），分別淨流出7.8億元和2.18億元（見表）；復星醫藥（2196）單日淨流出1.09億元排第三，該股亦受美國拜登政府支持暫時取消新冠疫苗專利影響，昨急跌14%。

沽科技股為主 美團淨流出7.8億

錄最多淨流入的則是小米（1810），淨流入達到11.39億元，該股昨日升3.24%，其次是中海油（0883）及藥明生物（2269），兩股昨日均升逾2%。