經濟

食肆總收益跌幅首季收窄至8.8％

【明報專訊】政府統計處公布，香港首季食肆總收益按年下跌8.8％至197億元，主要受1月跌幅所影響，其中酒吧及中式餐館繼續是重災區。今年首季購貨總額按年下跌8%至64億元，按季下跌2.1%。扣除價格變動後，首季食肆總收益以數量計亦按年下跌8.7%，按季下跌2%。

酒吧續重災 總收益跌逾七成

按食肆類別計，中式餐館首季總收益以價值計及數量計分別下跌18.3%及18.2%；非中式餐館總收益以價值計及數量計分別下跌1.3%及0.2%；快餐店總收益以價值計及數量計分別下跌4.9%及5.9%；酒吧總收益以價值計及數量計分別下跌74.7%及73.2%；雜類飲食場所總收益以價值計及數量計分別上升5.4%及4.1%。

政府：收窄因基數低 短期仍受壓

按月份計，今年1月食肆總收益價值按年下跌38.7%，2、3月就錄得升幅，分別升10.1%及20.7%。扣除價格變動後，1月食肆總收益以數量計按年跌38.1%，2、3月分別上升10.1%及20.1%。

政府發言人表示，今年首季食肆總收益按年跌幅收窄至8.8%，主要是因為前一年比較基數較低所致。由於本地第四波疫情減退，業務狀况在2、3月逐步由1月的困難情况改善過來，不過3月食肆總收益仍遠低於疫情大流行前的水平。由於本地就業和收入狀况仍顯著受壓，訪港旅遊業持續低迷，食肆經營環境短期內仍將充滿挑戰。

不過，近期以「疫苗氣泡」為基礎，放寬對食肆部分限制，應能提供一些支持。

相關字詞﹕中式餐館 快餐店 疫苗氣泡 政府統計處

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