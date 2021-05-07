跨境理財通試點總額度1500億人幣

金管局發言人昨晚回應稱，局方一直與內地當局討論並於最近取得正面進展。最新的實施方案增加更多靈活度，相信這些額外靈活度將有利於業界展開理財通業務。發言人又稱，已就最新的實施方案與業界溝通並會繼續與內地當局聯繫，加緊籌備爭取盡快啟動理財通。不過金管局未有回應哪些香港投資者具備資格，以及哪些種類的理財產品可供內地投資者購買。

至於內地投資者資格及港人可投資產品方面，徵求意見稿提出，南向理財通的內地投資者，需要是大灣區9市戶籍居民，或在9市繳納社保或個人所得稅滿5年；要具備兩年以上投資經驗，且滿足最近3個月家庭金融淨資產月末餘額不低於100萬元，或者最近3個月家庭金融資產月末餘額不低於200萬元的要求。至於北向理財通，即港澳投資者的資格，則由港澳金融管理部門規定。

可投資產品方面，北向理財通的投資產品範圍包括被評定為一級至三級風險的非保本淨值化理財產品，但現金管理類理財產品除外；以及被評定為R1至R3風險的公開募集證券投資基金。南向理財通的可購買產品，則由港澳金融管理部門規定。

細則發布30日後生效

意見稿亦提到，若港澳投資者與內地銀行發生糾紛爭議，除了與銀行協商和解，亦可請求內地金融消費者、投資者保護等金融糾紛調解組織調解，或向當地有關金融管理部門反映，亦可提請仲裁機構，或向有關人民法院提出訴訟。

徵求意見稿未有提及徵求意見期限，但當細則正式發布，跨境理財通將在發布之日起30日後生效。本周初，金管局總裁余偉文曾表示，目前正與內地相關部門商討，目標是跨境理財通在下半年初段推出。