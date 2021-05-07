經濟

太古廣場生意止跌 首季零售額升三成 九置吳天海：零售市道回穩 仍缺遊客消費

【明報專訊】香港零售踏上復蘇之路，太古地產（1972）昨公布首季營運數據，旗下太古廣場零售銷售額按年升31.1%，較去年同期大跌48.3%改善，太古城中心、東薈城名店倉亦扭轉去年的跌幅。至於擁有香港地標商場海港城及時代廣場的九倉置業（1997）主席吳天海昨日亦透露，旗下商場租戶零售表現較香港整體零售數據更好，形容本地消費已恢復得「八八九九」。

明報記者 蕭嘉聰、陳偉燊

太古城中心及東薈城名店倉今年首季零售額按年升2.3%及23.4%，去年同期分別跌20.5%及33.6%。太地表示，本地消費帶動旗下商場首季零售額改善，不過香港出現變種病毒，集團正審視復蘇步伐，將取決於遏制變種病毒傳播的措施成效、放寬社交距離措施、開放關口管制，以及疫苗接種率。

太古多個內地商場首季銷售額倍升

集團內地商場零售升幅更強勁，三里屯太古里、廣州太古匯、頤堤港、成都遠洋太古里及上海興業太古匯首季零售銷售額升幅分別為1.13倍、1.7倍、3.3%、1.23倍及1.71倍，去年同期僅得頤堤港錄得升幅。

辦公樓物業方面，太古廣場首季租金下跌7%%；太古坊首季租金持平；港島東中心及太古坊一座首季租金升幅為9%。

集團表示，儘管整體市場相對疲弱，香港辦公樓租用率維持高企，不過可租用樓面增加及需求放緩，對辦公樓租金尤其是中環及太古廣場的物業組合帶來下調壓力。位於金鐘太古廣場三座對面的新甲級辦公樓工程進度良好，預料於2023年完工，將為太古廣場物業組合新增約21.8萬平方呎辦公樓面，鞏固太地在該區地位。

九置主席吳天海昨表示，集團旗下商場包括海港城的租戶零售表現，比起政府公布的零售數據表現為佳，亦見平穩，相信與疫情受控，加上過去大半年集團推出大量推廣活動，令車流人流增加，帶動消費有關。但香港目前最缺外來遊客消費，因此一日未通關集團均受影響，希望情况受控盡快可通關。

至於母親節的消費市道，吳天海稱沒有特別統計，但估計疫情穩定下來，人流增加，「生意應該唔差」。他形容，目前本地消費恢復程度已「七七八八，甚至八八九九」，預料政府推電子消費券對零售市道有少許幫助。

吳天海：今年提供租金優惠較去年少

去年九置向租戶提供20億元租金優惠，營銷開支亦擴大3倍，吳天海表示，支援租客的費用應用就用，彼此是伙伴關係，不會純看開支多少，而是大家互惠下令生意做好。今年提供的租金優惠及營銷開支不會如去年般「大手筆」，因疫情比去年同期相差甚遠，以及全港零售物業租金已跟市場浮動而下調。

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