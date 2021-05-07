經濟

大班旺角舖4700萬蝕讓施永青

【明報專訊】投資者趁商舖市道回暖「撈筍盤」。土地註冊處顯示，原由大班餅店持有的旺角利興大廈地下B舖及入則閣樓，面積約1400方呎，上月下旬以4700萬元易手，呎價約3.36萬元，買家為FIFE INVESTMENT LIMITED，公司董事為中原集團主席施永青，是次為施永青自去年11月非住宅減辣後首度入市舖位。據悉，大班餅店早在2012年7月以5080萬元購入，帳面蝕約380萬元或約7.5%。市場消息指，大班將會售後租回該舖位，月租13.5萬元，即施永青可享租金回報約3.4厘。

任達華夫婦近千萬入市柴灣工業城

另影帝任達華上月下旬兩度入市，先以3740萬元首置名義入市中半山御花園，再於上月底以近千萬元購入柴灣工業城單位。土地註冊處顯示，2座6樓11室上月以988萬元易手，買家為嘉禧投資有限公司，公司董事為任達華及其妻費琦（即著名模特兒琦琦），料購入作長線投資。原業主2012年3月1920萬元購入柴灣工業城6樓1、11及12室共3伙，現售出一伙套現。

土地註冊處顯示，中環皇后大道中9號中層12及13室，面積811方呎，上月下旬以2800萬元售出，呎價3.45萬元，買家為耀保（香港）有限公司，公司董事為南洋集團（0212）副常務董事榮智權及其太太榮吳佩儀。原業主2000年5月以425萬元買入，持貨21年，帳賺2375萬元或5.6倍。

伍宜孫家族4700萬沽深灣9號

另市場消息傳出，永隆銀行創辦人伍宜孫家族後人持有的香港仔深灣9號9座低層B室，實用面積1534方呎，3套房連多用途房，近日以4700萬元易手，實呎約30,639元。原業主2011年3334萬元購入，帳面料獲利約1366萬元或約41%。

相關字詞﹕伍宜孫家族 榮智權 南洋集團 琦琦 任達華 大班餅店 施永青

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