廣源邨「納米樓」實呎1.25萬破頂

峻瀅2房825萬沽 屋苑同類新高

另外，香港置業分區董事劉浩勤稱，將軍澳日出康城區屋苑峻瀅1期1座高層B室，實用面積529方呎，2房間隔，以825萬元成交，實呎15,595元，創屋苑2房成交價新高。原業主2015年以538萬元購入單位，帳面獲利287萬元或53%。

屋苑2房單位對上成交價紀錄為上月易手的6座高層E室，實用面積504方呎，成交價793萬元，實呎15,734元，當時同時創下屋苑呎價紀錄，而今次成交單位除於不足一個月再度打破屋苑2房成交價紀錄外，呎價亦為屋苑歷來次高。

晉環效應 景惠花園實呎逼1.6萬

另外，受港鐵黃竹坑站港島南岸晉環銷情理想刺激，香港仔二手屋苑新高成交持續出現。香港置業首席高級營業經理郭詠詩表示，景惠花園2座高層G室，享海景，2房間隔，實用面積406方呎，以645萬元成交，實呎15,887元，呎價創屋苑新高。原業主於2002年以約126萬元購入單位，帳面賺約519萬元或逾4倍。屋苑對上的呎價紀錄為今年3月份，由1座高層C室以15,148元創下，今次成交較當時高約5%。

藍灣2房標準戶呎價首見2萬

Q房網聯營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島新近錄得2房分層標準單位新高呎價成交。單位為2座高層G室，實用面積455方呎，2房間隔，望開揚山景及少海景，新近以910萬元成交，實呎2萬元，為屋苑分層標準2房戶呎價首見2萬元水平。原業主2001年以286.9萬元購入上址，帳面獲利約623萬元或逾兩倍。