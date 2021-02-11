利‧晴灣23首日收230票 超額3.6倍

利‧晴灣23以開放式單位折實入場費465萬元起作招徠，是繼信置（0083）和市建局合作的山東街ONE SOHO、遠洋（3377）煙廠街千望後，旺角和大角嘴一帶近日第3個登場的全新單幢樓盤。

ONE SOHO兩房948萬創新高

至於信置、莊士機構（0367）等合作的ONE SOHO，昨日次輪開售78伙，沽出約15伙，佔可售單位總數約兩成。可留意的是， ONE SOHO的22樓A5室，屬實用面積374方呎2房間隔、開放式廚房設計，成交價947.74萬元、實呎25,341元，相關成交價創項目新高，而昨天可供發售的兩房單位亦悉數沽清。

與此同時，ONE SOHO亦錄得首宗特色戶成交，單位為3樓A7室，實用面積284方呎連152方呎平台，成交價766.2萬元、折合實呎26,979元。項目自本月1日推出至今累積售出約141伙、套現約10億元。

另今日截止認購登記、內房遠洋的煙廠街千望，市場消息指，過去8日累收約240票，以明日首輪發售45伙計，超額逾4倍。

至於明日次輪以發價單形式開售180伙、路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，昨日截止認購，總共收逾5400票，超額認購29倍，當中主要屬首輪銷售向隅客的重新入票、即市場俗稱的「復活票」。